Cammu Keşmir'deki saldırıların yıl dönümünde eski başbakana yine ev hapsi

Hindistan'ın eski Cammu Keşmir Başbakanı Faruk Abdullah'ın Pulwama saldırılarının 3. yıl dönümünde de ev hapsinde tutulduğu bildirildi.

NDTV'nin haberine göre, Keşmir'de 14 Şubat 2019'da 40 Hint askerin öldürüldüğü saldırıların yıl dönümü dolayısıyla 83 yaşındaki Abdullah'ın evden çıkmasına izin verilmedi.

Abdullah yaptığı açıklamada, bugün Cammu kentini ziyaret etmeyi planladığını, güvenlik güçlerinin kendisine evden dışarı çıkamayacağını bildirdiğini belirtti.

Polisin ev hapsine Pulwama saldırılarını sebep gösterdiğini ifade eden Abdullah, ziyaretiyle saldırılar arasında bir ilişki olmadığını aktardı.

Eski Cammu Keşmir Başbakanı Abdullah, Birlik Toprağı yönetimini Keşmir'deki siyasi liderlerin hareketlerini kısıtlamakla suçladı.

Emniyet yetkilileri ise dün yayımlanan güvenlik uyarısı gereği tüm önemli kişiler için hareket kısıtlamasına gidildiği, Abdullah'a özel bir muamele olmadığı açıklamasını yaptı.

Birlik Toprağı yönetimi, eski Cammu Keşmir başbakanlarının korunmasına yönelik güvenlik önlemlerini geçen ay azaltmıştı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.