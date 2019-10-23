Cammu Keşmir'deki gerginlik stres kaynaklı vaka sayısını artırdı

23.10.2019 16:00

Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir'in özel statüsüne son verilmesinin ardından bölgede uygulanan kısıtlamaların, bölge halkında psikolojik rahatsızlıkların artmasına yol açtığı bildirildi.

Guardian'da yer alan habere göre, Cammu Keşmir'de kısıtlamaların ve gerginliğin etkisiyle bölgede anksiyete, stres ve buna bağlı diğer hastalıklardan muzdarip kişi sayısının gittikçe arttığı belirtildi.

Cammu Keşmir'in en kalabalık yerleşimlerinden olan Pulwama şehrindeki bir klinikte psikolog olan Abdul Hamid, kliniğe gelen hasta sayısının son haftalarda arttığına dikkat çekerek çok sayıda hastasının "baskın yeme, işkence ve tutuklama korkusu" yaşadığını kaydetti.

Bölgedeki gergin atmosferin daha önce zihinsel sıkıntılar yaşayan insanların hastalıklarını tetiklediğini belirten Abdul Hamid, bu kişilerin yeniden tedavi ihtiyacı hissettiğini söyledi.

Hindistan'ın güneyinde yer alan Shopian ve Pulwama şehirlerinde, her gün 170'den fazla hastanın yalnızca dört odaya sahip olan bölgedeki tek klinikte tedavi edildiği ancak hastaların çoğu zaman yoğunluktan dolayı Srinagar'daki psikiyatri kliniğine sevk edildiği, ihtiyaç sahibi birçok kişinin da hastaneye toplu ulaşım olmadığı için gelemediği bildirildi.

Srinagar'da görevli Dr. Aijaz Ahmad Han, durumun her geçen gün daha kötüye gittiğini belirterek kliniğe gelen hastaların yüzde 10'unun bölgede uygulanan kısıtlamalar yüzünden psikolojik sorunlar yaşadığını söyledi.

Han, bir yıl önce günde 70 ila 80 kişinin tedavi için geldiği Srinagar Kliniğine artık 130 ila 150 kişinin başvurduğunun altını çizdi.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Kaynak: AA