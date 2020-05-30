Cammu Keşmir'deki çatışmada iki direnişçi öldü
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Cammu Keşmir'deki çatışmada iki direnişçi öldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bağımsızlık yanlısı direnişçilerle Hint güvenlik güçleri arasındaki çatışmada iki direnişçi öldü.

Cammu Keşmir'deki çatışmada iki direnişçi öldü
30.05.2020 22:09 | Son Güncelleme: 30.05.2020 22:09

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bağımsızlık yanlısı direnişçilerle Hint güvenlik güçleri arasındaki çatışmada iki direnişçi öldü.

Polis yetkilileri, Kulgam bölgesinde güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında direnişçilerle askerler arasında çatışma çıktığını bildirdi.

Çıkan çatışmada iki direnişçinin öldüğünü belirten yetkililer, bölgede operasyonun devam ettiğini kaydetti.

Polis yetkilileri, bu yıl başından beri bölgede 77 direnişçinin öldüğünü ifade etti.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Cammu Keşmir, İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimi, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Buna göre Yeni Delhi, bölgeyi, 31 Ekim 2019'da merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırdı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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