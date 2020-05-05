Cammu Keşmir'deki çatışmada engelli çocuk yaşamını yitirdi

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çıkan çatışmada 14 yaşında engelli bir çocuk hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde çıkan çatışmada 14 yaşında engelli bir çocuk hayatını kaybetti.

Hint basınındaki haberlere göre, emniyet yetkilileri, Hint paramiliter güçleriyle direnişçiler arasında çıkan dün akşamki çatışmada 14 yaşında engelli bir çocuğun kaza kurşunu ile hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yetkililer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle çocuğun köy mezarlığına değil, 30 kilometre uzaklıkta başka bir yere ailesinin gözetiminde defnedildiğini belirtti.

Dün akşam, Kupwara ve Budgam bölgelerinde direnişçiler ile güvenlik kuvvetleri arasında çatışma çıkmıştı.

Çatışmalarda Kupwara'da Hint paramiliter gücünden 3 kişi ölmüş, Budgam'da ise bir polis yaralanmıştı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Cammu Keşmir, İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimi, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Buna göre Yeni Delhi, bölgeyi, 31 Ekim 2019'da merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırdı.

Kaynak: AA