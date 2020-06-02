Cammu Keşmir'deki çatışmada 2 direnişçi öldü
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Cammu Keşmir'deki çatışmada 2 direnişçi öldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bağımsızlık yanlısı direnişçilerle Hint güvenlik güçleri arasındaki çatışmada 2 direnişçi hayatını kaybetti.

Cammu Keşmir'deki çatışmada 2 direnişçi öldü
02.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:07

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bağımsızlık yanlısı direnişçilerle Hint güvenlik güçleri arasındaki çatışmada 2 direnişçi hayatını kaybetti.

"The Indian Express" gazetesinde yer alan habere göre, Pulwama'da güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çatışma çıktı.

Yetkililer, çıkan çatışmada iki direnişçinin yaşamını yitirdiğini ve bölgede operasyonun tamamlandığını belirtti.

Dün, Kulgam bölgesinde güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında direnişçilerle çıkan çatışmada, 2 direnişçi hayatını kaybetmişti.

Çatisgarh eyaletinde bir Maocu isyancı öldü

Öte yandan, Çatisgarh eyaletinde Maocu isyancılarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir Maocu öldü.

Press Trust of India'daki haberde, daha önce ölen isyancının başına 10 bin 500 dolar ödül konduğu belirtildi.

Bölgede operasyonun devam ettiği bildirildi.

Çatisgarh eyaletinin Sukma bölgesinde 22 Mart'ta Maocu isyancılarla çıkan çatışmada 17 güvenlik görevlisi öldürülmüştü.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor. Maocu isyancılar, yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Cammu Keşmir, İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimi, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Buna göre Yeni Delhi, bölgeyi, 31 Ekim 2019'da merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırdı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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