Cammu Keşmir'de sokağa çıkma yasağı, cuma namazı için hafifletilecek

09.08.2019 10:14

YENİ Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde uygulanan sokağa çıkma yasağının cuma namazı sırasında hafifletileceği bildirildi.

Cammu Keşmir Emniyet Müdürü Dilbagh Singh, Srinagar kentinin birçok kesiminde cuma namazı için camilere gidilmesine izin verileceğini açıkladı.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde pazar gününden bu yana eşi benzeri görülmemiş güvenlik önlemleri alınmış durumda.

Binlerce kişinin evlerinden dahi çıkmasına izin verilmeyen, dükkanların, hatta kliniklerin bile kapalı tutulduğu bölgede, internet ve tüm iletişim araçları da hizmet dışı bulunuyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dün Cammu Keşmir'de durumun kademeli olarak normale döneceğini açıklamıştı.

Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

Hindistan'ın 1947'de İngiltere'den bağımsızlığını kazandığı günden bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı bir konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda, Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Kaynak: AA