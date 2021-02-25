Cammu Keşmir'de siyasi partiler, Hindistan ve Pakistan'ın ateşkese uyulması anlaşmasından memnun
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Cammu Keşmir'de siyasi partiler, Hindistan ve Pakistan'ın ateşkese uyulması anlaşmasından memnun

25.02.2021 21:07 | Son Güncelleme: 25.02.2021 21:10
Cammu Keşmir'de siyasi partiler, Hindistan ve Pakistan'ın ateşkese uyulması anlaşmasından memnun

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki Hindistan yanlısı partiler Halkın Demokratik Partisi (PDP) ve Ulusal Konferans (NC), Hindistan ve Pakistan'ın Keşmir sınırında ateşkese uyulması konusunda anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşıladı.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki Hindistan yanlısı partiler Halkın Demokratik Partisi (PDP) ve Ulusal Konferans (NC), Hindistan ve Pakistan'ın Keşmir sınırında ateşkese uyulması konusunda anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşıladı.

NC tarafından yapılan açıklamada, yeni anlaşmanın harfiyen ve özveriyle takip edilmesinin umulduğu vurgulanırken, bunun sınır bölgelerinde yaşayan halkın en az riskle normal hayatlarına devam etmelerini sağlayacağı kaydedildi.

PDP Başkanı Mehbuba Müfti ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, anlaşmayı "büyük ve hoş bir gelişme" olarak değerlendirirken diyaloğun sınır bölgelerinde bitmeyen şiddeti durdurmanın tek yolu olduğuna dikkati çekti.

Hindistan ve Pakistan'ın ihtilaflı Keşmir sınırındaki ateşkese, tüm mutabakat ve anlaşmalara "mutlak riayet edilmesi" konusunda anlaşmaya vardığı bildirilmişti.

Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Muid Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlaşmanın olumlu ve memnuniyetle karşılanması gereken bir gelişme olduğunu söyledi.

Muid, taraflar arasındaki mutabakatın, "Pakistan'ın diplomatik çabalarının ürünü" olduğunu belirterek, "Bu, Keşmir sorununun çözülmesi gereken şekilde çözülmesinin yolunu açacaktır." dedi.

Tüm Partiler Hürriyet Konferansı-Mirvaiz'in (APHC-M) lideri Mirvaiz Ömer Faruk da gelişmeyi "doğru yönde bir hamle" olarak nitelendirerek, "Sınır boyunca sürekli tehdit altında yaşayan kuşatılmış insanlara büyük bir rahatlama sağlayacak ve orada kan dökülmesine son verecek." ifadelerini kullandı.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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