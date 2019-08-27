Cammu Keşmir'de silahsızlandırılan eyalet polisleri huzursuz

27.08.2019 11:02

Hindistan'ın bu ayın başında Cammu Keşmir'in özel statüsünü ortadan kaldırması ve eyaleti iki birlik toprağına bölme kararı sonrası; statülerindeki belirsizlik, silahlarının alınması ve yetkili makamlar tarafından kendilerine duyulan güvensizlik problemi nedeniyle eyalet polislerinde endişeye neden oldu.

Yerel polis kuvvetlerinin birçoğu, Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümetinin Cammu Keşmir kararlarını açıklamasından bir gün önce, "isyan edebilecekleri" gerekçesiyle silahlarının alındığını belirtti.

İsmi açıklanmayan bir polis yetkilisi, "Günün sonunda biz ne kendimize aitiz ne de yüksek otoritelerce bize güveniliyor." diye konuştu.

Bazı polis memurları, eyalet yapısının değişmesi sebebiyle kendi statülerine ilişkin bir belirsizlik olduğunu ve yetkililerin kendilerine karşı güvensizlik yaşadığını ifade etti.

Yerel polis ile askerler arasında arbede

Hükümetin bölgeye yönelik kararlarını açıklamasından bu yana, yerel polis güçleri ile merkezi hükümetin bölgeye konuşlandırdığı askerler arasında en az 3 arbede yaşanırken her iki taraftan da yaralananlar oldu.

Eyalet polis memurları, kendilerinin askerlerin katiplerine dönüştüğünü belirterek, "Neden silah taşımalıyız? Tüm bu olanlardan sonra biz de kuşatılan toplumun bir parçasıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Bir polis memuru, "Bizim sorunumuz evimizde (Cammu Keşmir) nefret edilmemiz, yetkililerce güvensiz olduğumuz." ifadelerini kullanarak, bu durumun bölgedeki çatışma devam ettiği sürece bitmeyeceğini belirtti.

Bölgedeki tam teçhizatlı paramilis güçlerin aksine eyalet polisi "isyan edebileceği" gerekçesiyle sadece cop taşıyor.

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, 6 Ağustos'ta Yeni Delhi'deki parlamento binasının dışında basına yansıyan fotoğrafında, resmi üniformalı Keşmirli erkek ve kadınların "şiddetli itaatsizlik" olasılığına dair bir dosya ile görülmüştü.

Tüm Partiler Hürriyet Konferansı'nın (APHC) ev hapsinde tutulan 92 yaşındaki lideri Seyyid Ali Gilani, dün yaptığı açıklamada, hükümet için çalışanlar ve polise, "kendi halklarına baskıda el ele yürüseler de Hindistan devletinin onlara güvenmediğinin farkına varmaları" çağrısında bulunarak, "Cammu Keşmir polisi silahsızlandırıldı, tüm komuta Hindistan ordusu ve paramilislere verildi. Bu küçük düşürme bile onlarda karşı koyma ve protesto gerekliliği uyandıramıyor ise muhtemelen hiçbir şey uyandırmayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı bir konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırarak Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı konumuna son vermişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Kaynak: AA