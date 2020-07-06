Cammu Keşmir'de Müslümanların toplanması yasaklandı, Hindulara ibadet izni verildi Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla tüm sosyal ve dini meclislerin toplanması yasaklanırken, binlerce Hindu'nun ibadet maksadıyla bölgedeki bir mağarayı ziyaret etmesine müsaade edildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla tüm sosyal ve dini meclislerin toplanması yasaklanırken, binlerce Hindu'nun ibadet maksadıyla bölgedeki bir mağarayı ziyaret etmesine müsaade edildi.

Cammu Keşmir yönetiminden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını gerekçesiyle tüm sosyal ve dini meclislerin toplanması yasaklandı.

Hinduların güneydeki Phalgam bölgesinde yer alan Amarnath Mağarası'na ibadet maksadıyla yapacakları ziyaretlere ise izin verildi.

Yetkililer, mağaraya yapılacak ziyaretlerin her gün 500 Hindu ile sınırlı tutulacağını ve ay sonu ziyaretlere başlanacağını açıkladı. Ziyaret periyodu ise 42 günden 15 güne düşürüldü.

İçerisinde "Şiva lingam" adında Hindular için kutsal bir sembolün bulunduğu 3 bin 888 metre rakımdaki mağarayı her yıl on binlerce Hindu ziyaret ediyor.

Öte yandan Cammu Keşmir'deki sağlık uzmanları, ülkenin farklı yerlerinden bölgeye binlerce kişinin geleceğini anımsatarak, bu durumun Kovid-19 vakalarını artırabileceği uyarısında bulundu.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir doktor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cammu Keşmir'de 8 binin üzerinde Kovid-19 vakası olduğunu ve son 3 günde 20'den fazla kişinin salgında hayatını kaybettiğini hatırlattı.

NDTV kanalındaki habere göre, Cammu Keşmir'de toplam vaka sayısı 8 bin 429'a ulaşmış, salgın sebebiyle 132 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA