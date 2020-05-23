Cammu Keşmir'de Kovid-19 vaka sayısı 1500'ü geçti Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1500'ü aştı.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1500'ü aştı.

Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 80 kişide Kovid-19 tespit edildiği, bölgedeki toplam vaka sayısının 1569'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Cammu Keşmir'de Kovid-19 dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 21'e çıktığı, 774 kişinin de tedavilerinin tamamlandığı kaydedildi.

Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 131 bin 385'e yükselirken, salgın dolayısıyla 3 bin 868 kişi yaşamını yitirdi.

Cammu Keşmir'de uçuş seferleri yeniden başlayacak

Hindistan'da, Kovid-19 dolayısıyla askıya alınan iç hat uçuşlarının 25 Mayıs'ta kademeli olarak başlayacağının duyurulmasının ardından Cammu Keşmir bölgesinde iki ayın ardından uçuş seferleri yeniden gerçekleştirilecek.

Yetkililer, Cammu Keşmir'de 25 Mayıs-30 Haziran'da sınırlı sayıda uçuşla hizmet verileceğini açıkladı.

Kaynak: AA