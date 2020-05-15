Cammu Keşmir'de koronavirüs test sayısı artırılacak Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sayısı arttırılacak.

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sayısı arttırılacak.

Yetkililer, askeri kargo uçağı ile Cammu Keşmir'in başkenti Srinagar'a 30 bin Kovid-19 test kitinin getirildiğini açıkladı.

Yapılan toplam test sayısı 70 bin 306 olarak açıklanırken, vaka sayılarındaki artış nedeniyle daha fazla test yapılmasına karar verildi.

Cammu Keşmir'deki toplam Kovid-19 vaka sayısı bugün 30 artışla 1003'e çıktı. Virüs görülen 513 kişi iyileşirken, salgına bağlı 11 ölüm gerçekleşti.

Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından ülkenin diğer bölgelerinde mahsur kalan yaklaşık 50 bin kişi Cammu Keşmir'e dönmüştü.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Cammu Keşmir, İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimi, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Buna göre Yeni Delhi, bölgeyi, 31 Ekim 2019'da merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırdı.

Kaynak: AA