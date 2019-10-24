Cammu Keşmir'de kısıtlamaların gölgesinde seçim

24.10.2019 11:02

Hindistan hükümetinin ağustos başında özel statüsünü iptal ettiği ve eyaleti iki birlik toprağına ayırdığı Cammu Keşmir'de, yaklaşık üç aydır devam devam eden kısıtlamaların gölgesinde köy ihtiyar heyeti seçimleri yapılıyor.

Yetkililer, 300'ün üzerinde köy konseyi için seçilecek isimlerin mevcut siyasi atmosferde güvenilirliklerini artıracaklarını umduklarını dile getirirken, seçilecek kişilerin yerel çıkarları daha iyi temsil edeceklerini belirtti.

Öte yandan, seçimlerin, yaklaşık üç aydır bölgede devam eden kısıtlamaların gölgesinde yapılması, başta muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC) olmak üzere eyalet genelindeki muhalif yerel siyasi partiler ve merkezi hükümete yakın olanlar tarafından da boykot ediliyor.

Temel geçim kaynakları ile özgürlüklerin kısıtlandığı, bölgedeki eski eyalet başbakanları ve yerel siyasetçilerin tutuklu bulunduğu bir dönemde seçim yapılmasını boykot eden yerel partiler, hükümetin, mevcut siyasi boşluktan yararlanmaya çalıştığını ileri sürüyor.

Cammu Keşmir'de bulunan 21 bin 208 köyün yüzde 60'ının ihtiyar heyeti olmadığı belirtilirken, yaklaşık 6 bin 500 köyde ise muhalif bir aday olmadan köy azalarının seçildiği ifade ediliyor.

Siyaset Bilimci Nur Ahmet Baba, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, seçimlerin, son derece zor ve anormal bir dönemde yapılmasının kuşkuya sebep olduğunu belirtti.

Bölgedeki bir kolejde öğretmenlik yapan Muhammet Abdullah da "Buradaki her seçim, bölgede her şeyin yolunda olduğunu göstermek ve sis perdesi oluşturmak için yapılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Kaynak: AA