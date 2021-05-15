Cammu Keşmir'de İsrail'in protesto edildiği gösteride 21 kişi gözaltına alındı
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Cammu Keşmir'de İsrail'in protesto edildiği gösteride 21 kişi gözaltına alındı

Cammu Keşmir'de İsrail'in protesto edildiği gösteride 21 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının protesto edildiği gösteride 21 Keşmirli gözaltına alındı.

Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının protesto edildiği gösteride 21 Keşmirli gözaltına alındı.

Hint polisi, yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarına yönelik düzenlenen protestolarda, 21 kişinin kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Açıklamada, gözaltına alınanlar arasında, Müslüman bir din adamı ve sanatçı Sarjan Barkati'nin de olduğu belirtildi.

Barkati'nin Srinagar'daki bir köprüde, gözünden yaş gelen, Filistin bayrağını eşarp olarak takan bir kadını çizerek "Biz Filistiniz" grafitisi yaptığı için gözaltına alındığı bildirildi.

Keşmir Polis Müfettişi General Vijay Kumar, bölgenin ana şehri Srinagar'da ve Güney Keşmir'deki bir köyden 20 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

İsmini belirtmek istemeyen bir polis memuru da gözaltına alınan 21 Keşmirlinin sosyal medyada yaptığı paylaşımları, İsrail karşıtı protestolara katıldığı ve Filistinliler ile dayanışma içinde olduklarını belirten grafiti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığını ifade etti.

Polis memuru, gözaltına alınan kişilerin gelecekte bu tür eylemlerde bulunmayacaklarına dair ailelerinin "güvence" sağlanmasının ardından serbest bırakılabileceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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