Cammu Keşmir'de Hindistan Halk Partisi liderlerinden Enver Han'ın evine silahlı saldırı: 1 ölü
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Cammu Keşmir'de Hindistan Halk Partisi liderlerinden Enver Han'ın evine silahlı saldırı: 1 ölü

Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel
Cammu Keşmir'de Hindistan Halk Partisi liderlerinden Enver Han'ın evine silahlı saldırı: 1 ölü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) bölgedeki liderlerinden Muhammed Enver Han'ın evine düzenlenen silahlı saldırıda koruma polisinin öldüğü bildirildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) bölgedeki liderlerinden Muhammed Enver Han'ın evine düzenlenen silahlı saldırıda koruma polisinin öldüğü bildirildi.

Yetkililer, militanların, Cammu Keşmir'in Srinagar şehrinde BJP'li lider Han'ın evine silahlı saldırı düzenlediğini duyurdu.

Saldırganların polisin karşı ateşiyle kaçtığını belirten yetkililer, olayda Enver Han'ın koruma polisinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

BJP'den yapılan yazılı açıklamada, Enver Han'ın olaydan yara almadan kurtulduğu ve saldırının kınandığı ifade edildi.

Militanların 26 Mart'ta Cammu Keşmir'in Baramulla ilçesine bağlı Sopore Belediye binasına saldırısında, BJP'li Belediye Meclis Üyesi ve bir polis ölmüş, bir polis de yaralanmıştı.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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