Cammu Keşmir'de güvenlik güçleriyle çatışan 3 kişi öldürüldü
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Cammu Keşmir'de güvenlik güçleriyle çatışan 3 kişi öldürüldü

Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel
Cammu Keşmir'de güvenlik güçleriyle çatışan 3 kişi öldürüldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada direnişçi olduğundan şüphelenilen 3 kişi öldürüldü, 4 sivil yaralandı.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada direnişçi olduğundan şüphelenilen 3 kişi öldürüldü, 4 sivil yaralandı.

Polis, Pulwama ilçesine bağlı Kakpora köyünde direnişçilerin varlığına ilişkin ihbarın ardından bölgede operasyon başlatıldığını açıkladı.

Operasyon sırasında meydana gelen çatışmada direnişçi olduğundan şüphelenilen 3 kişi hayatını kaybetti.

Polis Şefi Vijay Kumar, söz konusu kişilerin iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) bölgedeki liderlerinden Muhammed Enver Han'ın evine düzenlenen silahlı saldırı ve koruma polisinin öldürülmesi olayının failleri olduğunu kaydetti.

Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin operasyon sırasında bölge sakinlerinin evlerini de hedef aldığını iddia etti.

Güvenlik güçlerinin operasyonu protesto eden yüzlerce kişiye göz yaşartıcı gazla müdahale etmesi ve göstericilere ateş açması sonucu ise 4 sivil yaralandı.

Bölge halkı, Cammu Keşmir'de Hint yönetiminin son bulması yönünde sloganlar attı.

Cammu Keşmir'in Baramulla ilçesine bağlı Sopore Belediye binasına 26 Mart'ta düzenlenen saldırıda BJP'li Belediye Meclis Üyesi ve bir polis ölmüş, bir polis de yaralanmıştı.

Cammu Keşmir'de BJP'nin bölgedeki liderlerinden Han'ın evine dün düzenlenen silahlı saldırıda da koruma polisi öldürülmüştü.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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