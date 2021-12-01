Cammu Keşmir'de güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada 2 direnişçi öldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hindistan güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada 2 direnişçi öldü.

Ülke basınındaki habere göre, Cammu Keşmir'in Pulwama bölgesinde güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çatışma çıktı.

Polis yetkilileri, Qasbayar'da çıkan çatışmada 2 direnişçinin öldüğünü belirterek, bu direnişçilerin daha önce de bazı eylemlere karıştığının belirlendiğini ifade etti.

Cammu Keşmir'e bağlı Pulwama'da 14 Şubat 2019'da Hint polis teşkilatına bağlı milis güçlerinin konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker ölmüştü.

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyelerini gözaltına almıştı.

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri

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