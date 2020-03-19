Cammu Keşmir'de gazetecilik "baskı altında"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Cammu Keşmir'de gazetecilik "baskı altında" - Haberler
Hindistan, Polis, Güncel

Cammu Keşmir'de gazetecilik "baskı altında"

Hindistan yönetiminin 5 Ağustos 2019'da özel statüsünü kaldırarak ikiye ayırdığı ve çeşitli kısıtlamalar uyguladığı Cammu Keşmir bölgesindeki gazetecilik faaliyetlerinin baskı altında olduğu bildirildi.

19.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:52
Cammu Keşmir'de gazetecilik

Hindistan yönetiminin 5 Ağustos 2019'da özel statüsünü kaldırarak ikiye ayırdığı ve çeşitli kısıtlamalar uyguladığı Cammu Keşmir bölgesindeki gazetecilik faaliyetlerinin baskı altında olduğu bildirildi.

Uluslararası Basın Enstitüsünden (IPI) yapılan açıklamada, Cammu Keşmir'deki medya kuruluşlarının ciddi kısıtlamalar ve tacizlerle karşı karşıya olduğu ve bu durumdan endişe duyulduğu belirtildi.

Basın özgürlüğünün güvenlik güçlerinin ciddi tehdidi altında bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, 5 Ağustos'tan bu yana gazetecilerin emniyet yetkililerince polis merkezlerine çağrılarak yaptıkları çalışmalarla ilgili sorgulandığı ve buna benzer 10 vakanın olduğu ifade edildi.

Açıklamada, polisin bu tür uygulamaları yaygın hale getirdiği ve bu durumu gazetecilerin kaynaklarını öğrenmek için yaptıkları kaydedildi.

Yurt dışına çıkışlara engel

Bazı gazetecilerin yurt dışına çıkışlarının engellendiği belirtilen açıklamada, basın mensuplarının Cammu Keşmir'deki durumla ilgili rapor vermelerine engel olmak için bölge dışına çıkmalarına izin verilmediği vurgulandı.

İnternetteki kısıtlamaların basın mensuplarının çalışmalarını ciddi derecede etkilediğine işaret edilen açıklamada, bu durumun gazetecilerin bölgeden rapor vermesini engellediğinin altı çizildi.

İsmini açıklamak istemeyen bir gazeteci, IPI'ya, hükümetin, "sosyal medya platformlarındaki haberleri kontrol edemeyeceği" gerekçesiyle halkın bu tür platformları kullanmasını istemediğini söyledi.

Açıklamada, IPI ile görüşen gazeteciler, internet kısıtlamalarını delmek için telefonlarında VPN (özel sanal ağ) ile yakalanan kişilerin, polis şiddeti ve telefonunun parçalanması gibi risklerle karşı karşıya kaldığını savundu.

"Cammu Keşmir'de gazeteci olarak çalışmak kolay değil"

Açıklamada görüşlerine yer verilen basın mensupları, IPI'ya Cammu Keşmir'deki durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ulusal gazetelerden The Hindu'nun Cammu Keşmir'deki muhabiri Pirzada Aşık, IPI'ya "Bugünlerde Cammu Keşmir'de gazeteci olarak çalışmak kolay değil. Kısıtlamalar, polis tarafından çağrılma ve yüksek hızlı internete erişememe tüm basın mensuplarının işlerini sakatladı." değerlendirmesinde bulundu.

Haber sitesi "ThePrint" için çalışan muhabir Azan Cavid, 5 Ağustos'tan bu yana gazeteciler üzerindeki baskının arttığını belirtti.

İnsan hakları aktivisti Hürrem Parvez de bölgedeki durumu "çok problemli" olarak tanımladı. Parvez, uluslararası toplumun, devlet tarafından yapılan ihlalleri kınamak için Çin'e olduğu kadar Hindistan'a da katı olması gerektiğini dile getirdi.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Haberler
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
'Gençler virüse yakalanmıyor' tezini çürütecek veri Avrupa'dan geldi Haberler
"Gençler virüse yakalanmıyor" tezini çürütecek veri Avrupa'dan geldi
İmparator'a kadın çalışanlarından ağır darbe! Binlerce lirası gitti Haberler
İmparator'a kadın çalışanlarından ağır darbe! Binlerce lirası gitti
Koronavirüs testi yapılan Ender Saraç, karantina altına alındı Haberler
Koronavirüs testi yapılan Ender Saraç, karantina altına alındı
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu Haberler
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
Koronavirüs sonrası araç sahipleri soluğu orada aldı! Yüzde 30 artış var Haberler
Koronavirüs sonrası araç sahipleri soluğu orada aldı! Yüzde 30 artış var
Pavyon ve gece kulüplerinin kapatılması Ankaralı vatandaşımızı durduramadı
Pavyon ve gece kulüplerinin kapatılması Ankaralı vatandaşımızı durduramadı
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son Dakika: Almanya'da Türk siyasetçi Cem Özdemir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti
Şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı
La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı
Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız
Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız
Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi
Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu
Günlük burç yorumları 19 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 19 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı
Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Jorge Jesus'un ikinci koronavirüs test sonucu negatif çıktı
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak
Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada, ülkeme dönemem diye korkuyorum
Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada, ülkeme dönemem diye korkuyorum
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ruhsar Pekcan Meral Akşener Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan
Magazin Emrah Serra Yılmaz Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Falcao Okan Buruk Metin Oktay Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Kadın Futbol Vatandaş
Şu an buradasınız: Cammu Keşmir'de gazetecilik "baskı altında" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 14:02:42. #1.15#
title