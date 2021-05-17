Cammu Keşmir'de Filistin için düzenlenen gösteride gözaltına alınan grafiti sanatçısı salıverildi
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Cammu Keşmir'de Filistin için düzenlenen gösteride gözaltına alınan grafiti sanatçısı salıverildi

Cammu Keşmir'de Filistin için düzenlenen gösteride gözaltına alınan grafiti sanatçısı salıverildi
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının protesto edildiği gösterilerde gözaltına alınan grafiti sanatçısı Mudasir Gül, serbest bırakıldı.

Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının protesto edildiği gösterilerde gözaltına alınan grafiti sanatçısı Mudasir Gül, serbest bırakıldı.

Kashmir Life'ın haberine göre, işgal altındaki Filistin halkı ile dayanışma içerisinde olduğunu anlatan grafiti gerekçesiyle Hint polisi tarafından gözaltına alınan Gül, 24 saat sonra salıverildi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda mahalle sakinlerinin, evine gelen Gül'ü, yanına giderek tebrik ettiği görüldü.

Gül, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının protesto edildiği gösterilerde Hint polisi tarafından gözaltına alınan 21 kişiden biriydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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