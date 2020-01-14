Cammu Keşmir'de çığ felaketlerinde 3'ü asker 8 kişi öldü

14.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:04

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde son 48 saatte şiddetli kar yağışının beraberinde getirdiği çığ felaketlerinde 3'ü asker 8 kişinin öldüğü, 1 askerin kayıp olduğu bildirildi.

NDTV kanalının haberine göre, Keşmir'in kuzey kesimlerinde son 48 saattir etkili olan aşırı kar yağışı nedeniyle Kupvara, Baramulla ve Ganderbal bölgelerine çığ düştü.

Askeri kaynaklar, Kupvara bölgesindeki askeri noktaya isabet eden çığın altında kalan 3 askerin hayatını kaybettiğini belirtti.

Felaketin ardından bazı askerlerin çığ altından kurtarıldığını aktaran kaynaklar, 1 askerin yaralandığını ve 1 askerden ise hala haber alınamadığını bildirdi.

Diğer yandan yetkililer, Ganderbal bölgesinde yaşanan çığ felaketinin ardından düzenlenen kurtarma operasyonunda da karlar atlında kalan 9 sivilden 4'ünün kurtarıldığını, 5'inin ise yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Baramulla bölgesinde çığ altında kalan 2 genç kızın ise yöre halkı tarafından kurtarıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA