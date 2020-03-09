Cammu Keşmir'de cephanelikte patlama: 2 ölü, 2 yaralı Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinin güneyinde cephanelikte meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinin güneyinde cephanelikte meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Keşmir'in Khundroo bölgesinde bir cephanelikte bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Polis yetkilileri, patlamada 2 işçinin yaşamını yitirdiğini, 2 işçinin de yaralandığını bildirdi.

Patlamayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA