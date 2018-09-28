Cammu Keşmir'de Çatışmalar

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, Hindistan askerlerinin dün düzenlediği operasyon sırasında 1 sivilin ölmesini protesto eden halk greve gitti.

Hindustan Times'ın haberine göre, güvenlik güçlerinin Srinagar şehrinin Noorbagh bölgesinde başlattığı arama operasyonu esnasında, 26 yaşındaki Saleem Malik isimli kişinin hayatını kaybetmesi üzerine, bağımsızlık yanlısı direnişçi liderler, grev çağrısında bulundu.

Grev nedeniyle bölgedeki eğitim kurumları, mağazalar ve iş yerleri kapatıldı, toplu taşıma hizmetleri durdu.

Polis, Malik'in, Srinagar şehrinin Noorbagh bölgesinde güvenlik güçleri tarafından başlatılan bir arama operasyonunda direnişçiler tarafından öldürüldüğünü iddia ederken, ailesi Malik'in sabah erken saatlerde koyun sürüsünü kontrol etmek için dışarı çıktığı sırada, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu öldüğünü söyledi.

Malik'in öldürülmesi üzerine yapılan protestolara emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu en az 8 kişinin yaralandığı kaydedildi.