Cammu Keşmir'de çatışma: 8 ölü
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada 5 direnişçi ve 3 Hint güvenlik gücü hayatını kaybetti.
05.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:40
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada 5 direnişçi ve 3 Hint güvenlik gücü hayatını kaybetti.
Yetkililer, Hindistan ile Pakistan arasındaki Kontrol Hattı'nda direnişçiler ile güvenlik görevlileri arasında çatışma çıktığını bildirdi.
Çatışmada 5 direnişçi ve 3 Hint güvenlik gücü yaşamını yitirdi.
Dün Kulgam bölgesinde güvenlik görevlileri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada 4 direnişçi yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA