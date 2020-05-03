Cammu Keşmir'de çatışma: 7 ölü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hint güvenlik kuvvetleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada, aralarında bir albay ve binbaşının bulunduğu 5 Hint güvenlik gücü ve 2 direnişçi yaşamını yitirdi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hint güvenlik kuvvetleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada, aralarında bir albay ve binbaşının bulunduğu 5 Hint güvenlik gücü ve 2 direnişçi yaşamını yitirdi.

Hint basınındaki haberlere göre, Kupwara bölgesinde güvenlik görevlileriyle direnişçiler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada aralarında bir albay ve binbaşının bulunduğu 5 Hint güvenlik gücü ve 2 direnişçi hayatını kaybetti.

Dünyanın birçok bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayat durma noktasına gelirken, Cammu Keşmir'de çatışmalar devam ediyor.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Cammu Keşmir, İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimi, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Buna göre Yeni Delhi, bölgeyi, 31 Ekim 2019'da merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırdı.

Kaynak: AA