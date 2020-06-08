Cammu Keşmir'de çatışma: 4 ölü
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Cammu Keşmir'de çatışma: 4 ölü

Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir'de bağımsızlık yanlısı direnişçilerle Hint güvenlik kuvvetleri arasında çıkan çatışmada 4 direnişçi yaşamını yitirdi.

Cammu Keşmir'de çatışma: 4 ölü
08.06.2020 09:31 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:31

Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir'de bağımsızlık yanlısı direnişçilerle Hint güvenlik kuvvetleri arasında çıkan çatışmada 4 direnişçi yaşamını yitirdi.

Cammu Keşmir emniyet yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, ordu birlikleri ile paramiliter güçlerinin, ihbar üzerine Sophian bölgesine bağlı Pinjora'da operasyon düzenlediğini bildirdi.

Açıklamada, operasyon sırasında Hizbul Mücahidin örgütü üyesi oluğu belirtilen militanların güvenlik güçlerine ateş açması üzerine çıkan çatışmada 4 militanın öldürüldüğü belirtildi.

Çatışmada 3 güvenlik görevlisinin de yaralandığı kaydedildi.

Bu, 24 saat içinde bölgede güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında yaşanan ikinci çatışma oldu. Dün Shopian bölgesinde bağlı Reban'da düzenlenen operasyonda 5 direnişçi öldürülmüştü.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Cammu Keşmir, İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimi, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Buna göre Yeni Delhi, bölgeyi, 31 Ekim 2019'da merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırdı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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