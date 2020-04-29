Cammu Keşmir'de çatışma: 3 ölü
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Cammu Keşmir'de çatışma: 3 ölü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde direnişçiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 direnişçi öldü.

Cammu Keşmir'de çatışma: 3 ölü
29.04.2020 12:14 | Son Güncelleme: 29.04.2020 12:14

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde direnişçiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 direnişçi öldü.

Hint basınındaki haberlere göre, Shopian bölgesinde bir köyde direnişçiler ile güvenlik görevlileri arasında çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada 3 direnişçi hayatını kaybetti.

Dün, Kulgam bölgesinde direnişçiler ile güvenlik kuvvetleri arasında çıkan çatışmada 3 direnişçi yaşamını yitirmiş, 4'ü çocuk 6 sivil yaralanmıştı.

Dünyanın birçok bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayat durma noktasına gelirken, Cammu Keşmir'de çatışmalar devam ediyor.

Son 4 ayda en fazla ölümün gerçekleştiği nisandaki çatışmalarda 28 direnişçi, 9 güvenlik görevlisi ve 1 sivil hayatını kaybetti.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Cammu Keşmir, İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimi, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.

Buna göre Yeni Delhi, bölgeyi, 31 Ekim 2019'da merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırdı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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