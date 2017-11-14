Cammu Keşmir'de Çatışma

Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir eyaletinde güvenlik güçleri ile bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasında çıkan çatışmada 1 Hint askerinin ve 1 direnişçinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Yerel basında yer alan habere göre, eyaletin güneyindeki Kulgam bölgesi kırsalında ordu birlikleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada 1 asker ve 1 direnişçi öldü, 1 asker yaralandı.



Bölgede ordunun operasyonlarının devam ettiği bildirildi.



Geçen hafta salı günü Cammu Keşmir'in Aglar kırsalındaki çatışmada 1 Hint askeri ile 3 direnişçi ölmüştü.