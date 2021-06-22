Cammu Keşmir'de askeri operasyonlar aileleri evsiz bıraktı
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Cammu Keşmir'de askeri operasyonlar aileleri evsiz bıraktı

Cammu Keşmir'de askeri operasyonlar aileleri evsiz bıraktı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde yürütülen askeri operasyonlarda köylerin ve evlerin yıkılması, aileleri evsiz bıraktı.

Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde yürütülen askeri operasyonlarda köylerin ve evlerin yıkılması, aileleri evsiz bıraktı.

Her yıl 20 Haziran'da kutlanan Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı, dört aydan fazla süren silahlı çatışmaların ardından Cammu Keşmir'deki aileleri ziyaret etti.

Bölgede en uzun ve en yıkıcı olduğu belirtilen askeri operasyonlardan birinde, dört ailenin evsiz kaldığı bildirildi.

Operasyonun 70 saat sürdüğü ve uzun süre bölgede dumanların görüldüğü ifade edildi.

Evsiz kalan ve ismini belirtmek istemeyen bir köylü, "Artık hiçbir şeye sahip değiliz. İnşası yıllarımızı alan evlerimiz göz açıp kapayıncaya kadar yerle bir oldu. Duygusal, fiziksel ve zihinsel olarak soyulduk." dedi.

Evi yıkılan başka bir aile üyesi, kaynak yetersizliğinden dolayı yeni ev inşa etme imkanlarının olmadığını söyledi.

Beşir Ahmed isimli bir köylü ise komşusunun evindeki bir odada tüm ailesiyle yaşamak zorunda kaldığını kaydetti.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı

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