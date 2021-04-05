Cammu Keşmir'de Arakanlı Müslümanların kampında çıkan yangında 20'den fazla baraka yandı
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Cammu Keşmir'de Arakanlı Müslümanların kampında çıkan yangında 20'den fazla baraka yandı

Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel
Cammu Keşmir'de Arakanlı Müslümanların kampında çıkan yangında 20'den fazla baraka yandı

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, Arakanlı Müslümanların (Rohingya) kaldığı kampta çıkan yangında en az 20 baraka kül oldu.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, Arakanlı Müslümanların (Rohingya) kaldığı kampta çıkan yangında en az 20 baraka kül oldu.

Cammu Keşmir'deki Arakanlı Müslümanların önde gelenlerinden Salamat Ullah, AA muhabirine, Arakanlı mültecilerin kampında yerel saatle 01.00 civarında yangın çıktığını söyledi.

Ullah, Cammu Keşmir'in Maratha Mohalla bölgesindeki yangın nedeniyle yaşadıkları barakaları küle dönen en az 18 ailenin sokakta kaldığını ifade etti.

Küle dönen yerler arasında okul ve cami olarak kullanılan barakaların da bulunduğunu kaydeden Ullah, yangında kendi marketinin de kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Yangın hurdalıkta başladı

Cammu Keşmirli emniyet yetkililerinden Chandan Kohli, hurdalıkta başlayan yangının, yakındaki barakalara sıçradığını açıkladı.

Kohli, itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini aktardı.

Arakanlı Müslümanların önde gelenlerinden Mohammad Haneef, Cammu Keşmir'de 39 kampta 6 binden fazla Arakanlı mültecinin kaldığını söyledi.

Cammu Keşmir'de Arakanlı mültecilerin kaldığı bölgede, Kasım 2016'da çıkan yangında da 3 çocuk ve bir kadın hayatını kaybetmişti.

Aynı bölgede, Haziran 2019'da çıkan yangında da yaklaşık 200 baraka yanmıştı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Arakan'da şiddet ve katliamların artmasıyla Arakanlı Müslümanlar çevre ülkelere sığınmak zorunda kalmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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