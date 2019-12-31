Cammu Keşmir'de 5 Ağustos'tan bu yana 69 kişinin öldürüldüğü iddiası

31.12.2019 19:18 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:18

Hindistan'da hükümetin özel statüsünü 5 Ağustos'ta kaldırmasından bu yana Cammu Keşmir'de en az 69 kişinin öldürüldüğü öne sürüldü.

Yerel Cammu ve Keşmir Sivil Toplum Koalisyonu'nun (JKCCS) derlediği rapora göre, bölgede 5 Ağustos'tan bu yana meydana gelen protestolar ve şiddet olaylarında 33'ü sivil, 69 kişi yaşamını yitirdi.

Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaybetmesiyle başlayan olaylarda sadece ekim ayında 17 sivilin öldürüldüğü belirtilen raporda, 2019'un tamamında 12'si kadın, 8'i çocuk 80 sivilin öldürüldüğü aktarıldı.

Dini özgürlüklerin ihlali

Hindistan hükümeti tarafından, başkent Srinagar'daki tarihi Jamia Masjid camisinde 24 hafta süresince ibadet yasağı uygulandığı ifade edilen raporda, kentte geleneksel olarak kılınan Khoja Digar namazının da ilk defa 2 Kasım'da yasaklandığı kaydedildi.

Raporda, bölgede 5 Ağustos'a kadar 54 kez internet erişiminin engellendiği, o tarihten sonra ise internet erişim engelinin 149 gündür sürdüğü vurgulandı.

Cinsel şiddet içeren işkence olaylarının da yaşandığı aktarılan raporda, Keşmir'in güneyinde Hindistan askerlerince tutuklanan 12 kişinin tamamen soyunmaya zorlandığı ve cinsel organlarından elektrik verilerek işkence gördüğü ifade edildi.

Hint askerleri arasında intiharlar

Hindistan'da yaşayan Keşmirlilerin, günlük hayatlarında güvenlik güçleri, sağcı öğrenci grupları ve kamuoyu tarafından tacize uğradığı belirtilen raporda, "2019'da Hindistan'da Keşmirlilere karşı 43 saldırı yaşandı. Bunların sadece 42'si yılın ilk 3 çeyreğinde, 48 Hindistan askerinin öldüğü Pulwama bombalı saldırısında sonra meydana geldi." ifadesine yer verildi.

Raporda, Keşmir'de konuşlu Hindistan silahlı kuvvetleri arasında intihar ve asker arkadaşlarını öldürme vakalarının da görüldüğüne dikkat çekilen raporda, 19 askerin intihar ettiği, Udhampur bölgesinde 3 askerin bir askerin açtığı ateşte yaşamını yitirdiği belirtildi.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması



Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.



Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.



Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, halka sokağa çıkma yasağı ile internet, telefon ve ulaşımda yasaklar getirilmiş, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.



İnternete getirilen kısıtlama medya faaliyetlerini de etkilemiş ve Srinagar'dan yayın yapan çoğu gazete, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos'tan sonra baskılarını güncelleyememişti.



Yerel gazeteciler için başkent Srinagar'da Bigi Departmanı bünyesinde kurulan medya iletişim merkezinde vardiyalı çalışabilen gazetecilere internete girmeleri için kısıtlı süreler tanınıyor.



İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Kaynak: AA