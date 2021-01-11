Cammu Keşmir'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde 5,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde 5,1 büyüklüğünde deprem oldu.

India Today'in haberine göre, Hindistan Ulusal Sismoloji Merkezi, merkez üssü Cammu Keşmir'in Kiştvar ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Udhampur kentinde de hissedilen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer