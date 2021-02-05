Cammu Keşmir'de 4G internet hizmeti faaliyete geçiyor

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, yüksek hızlı mobil veri hizmetlerine getirilen yasağın son bulmasının ardından 4G internet hizmeti sağlanacak.

Times of India gazetesinin haberine göre, Cammu Keşmir Hükümet Sözcüsü Rohit Kansal, bölge çapında bugünden itibaren 4G internet hizmetinin sağlanacağını duyurdu.

Hint hükümeti Cammu Keşmir'deki Ganderbal ve Udhampur ilçeleri dışında, 20 ilçenin 18'inde internet hızını 2G ile sınırlandırmaya devam ediyordu.

Hint hükümetinin 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasıyla başlayan yüksek hızlı internet hizmetleri üzerindeki yasaklar daha önce birçok kez uzatılmıştı.

Yetkililer, ellerinde teröristlerin sınırdan sızmaya çalıştığına dair kanıtlar olduğunu, yüksek hızlı internet üzerindeki yasakları ise söz konusu girişimleri engellediği gerekçesiyle uzatma kararı verdiklerini açıklamıştı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskılarını yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İnternete getirilen kısıtlama, medya faaliyetlerini de etkilemiş ve Srinagar'dan yayım yapan çoğu gazete Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos 2019'dan sonra baskılarını güncelleyememişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere