Cammu Keşmir'de 2020'de Hint güvenlik güçleriyle direnişçiler arasındaki çatışmalarda 474 kişi öldü
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Cammu Keşmir'de 2020'de Hint güvenlik güçleriyle direnişçiler arasındaki çatışmalarda 474 kişi öldü

31.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:59
Cammu Keşmir'de 2020'de Hint güvenlik güçleriyle direnişçiler arasındaki çatışmalarda 474 kişi öldü

Sivil toplum kuruluşu Keşmir'in Mazlum Sesleri Yasal Forumu (LFOVK), Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bu yıl Hint güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında yaşanan çatışmada 474 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sivil toplum kuruluşu Keşmir'in Mazlum Sesleri Yasal Forumu (LFOVK), Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bu yıl Hint güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında yaşanan çatışmada 474 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

LFOVK'nin Cammu Keşmir'de insan hakları durumu üzerine yayımladığı bir raporda, 1 Ocak- 30 Aralık'ta Hindistan güvenlik güçleri tarafından 2 bin 773 kişinin gözaltına alındığı, tutuklandığı ve hapse atıldığı belirtildi.

Bu yıl çatışmalarda 474 kişinin öldürüldüğü kaydedilen raporda, bu kişilerin 177'sinin Hint askeri, 232'sinin direnişçi olduğundan şüphelenilen kişiler, 65'inin de herhangi bir hukuki yargılanmaya tabi tutulmadan katledilen siviller olduğu vurgulandı.

Raporda, Hint güçleriyle direnişçiler arasında 124 çatışma yaşandığı ve 657 eve Hint güçleri tarafından zarar verildiği aktarıldı.

"Gazeteciler baskıyla karşılaşıyor"

Bölgede yerel ve uluslararası medyaya çalışan gazetecilerin Hint güvenlik güçleri tarafından baskı, taciz ve sindirme hareketleriyle karşı karşıya kaldığı ifade edilen raporda, çok sayıda gazetecinin de tutuklamalara maruz kaldığının altı çizildi.

Raporda yüksek hızlı internet hizmetinin yasaklanmasına devam edildiğine, Cammu Keşmir'de bilgiye erişim hakkının "Hindistan'ın Keşmirlilere bütünüyle saldırılarının bir parçası olarak ciddi şekilde sınırlandığına işaret edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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