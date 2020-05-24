Cammu Keşmir'de 19 Mayıs'taki çatışmada yaralanan bir sivil daha öldü Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde 19 Mayıs'ta güvenlik güçleriyle Hizbul Mücahidin örgütünün üyeleri arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan bir sivilin ölümüyle, olayda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 2'ye yükseldi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde 19 Mayıs'ta güvenlik güçleriyle Hizbul Mücahidin örgütünün üyeleri arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan bir sivilin ölümüyle, olayda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 2'ye yükseldi. Yetkililer, 19 Mayıs'taki çatışmada ağır yaralanan 65 yaşındaki Cammu Keşmirli Manzur Ahmed Han'ın bu sabah yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hizbul Mücahidin örgütünün üyeleriyle güvenlik kuvvetleri arasında çıkan 19 Mayıs'taki çatışma dolayısıyla hayatını kaybeden sivillerin sayısı 2'ye yükseldi. Üç gün önce aynı çatışmada 12 yaşında bir çocuk yaşamını yitirmişti. Bölgede tekrar çatışma çıktı Yaşlı sivilin yaşamını yitirmesinin ardından Srinagar'da güvenlik kuvvetleri ile yerel halk arasında çatışma çıktı. Olaylarda ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı. Güvenlik güçleriyle Hizbul Mücahidin örgütü üyeleri arasında 19 Mayıs'ta 12 saat süren çatışma yaşanmış, örgütün lider kadrosunda yer alan Cüneyd Eşref Han (Sehrai) ve yardımcısı öldürülmüştü. Çatışmada, Nawakadal bölgesindeki 15 ev hasar görmüştü. Kaynak: AA