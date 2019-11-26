26.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:20

Hindistan'ın 5 Ağustos'ta özel statüsünü iptal ettiği ve eyaleti ikiye böldüğü Cammu Keşmir'de, 177 siyasetçi gözaltında bulunuyor.

Hindistan'da yayın yapan haber sitesi ThePrint'te yer alan habere göre, bölgedeki partilerden Ulusal Konferans'tan (NC) 71, Halkın Demokratik Partisi'nden (PDP) 35, Cammu ve Keşmir Halkının Hareketi'nden (JKMP) 28, Hindistan Ulusal Kongresi'nden (INC) 19 kişi gözaltında tutuluyor.

Diğer partilerden de 24 kişi gözaltında bulunurken, bunlardan sadece biri hükümetteki Hindistan Halk Partisi (BJP) üyesi.

Cammu Keşmir'de 30 Eylül'e kadar 4 bin 844 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 3 bin 563'ü serbest bırakıldı, 1281 kişinin gözaltı süreleri devam ediyor.

En çok gözaltı yapılan bölge Bandipora olurken, bunu sırasıyla Srinagar, Kupvara ve Ganderbal takip ediyor. Gözaltına alınan BJP'li siyasetçi ise Sopore bölgesinden.

Hindistan İçişleri Bakanlığı, 4 Ağustos'tan bu yana Cammu Keşmir'de "önleyici tutuklama" kapsamında 5 bin 161 kişinin gözaltına alındığını, 609 kişinin gözaltı sürelerinin devam ettiğini açıklamıştı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh, "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Kaynak: AA