Çamlıyayla yolu kardan kapandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çamlıyayla yolu kardan kapandı

Çamlıyayla yolu kardan kapandı
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerini birbirine bağlayan karayolu, aşırı kar nedeniyle trafiğe kapandı.

MERSİN'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerini birbirine bağlayan karayolu, aşırı kar nedeniyle trafiğe kapandı.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Tarsus- Çamlıyayla yolunun 45'inci kilometresindeki  Sarıkavak mevkisinin kapanmasına neden oldu. Jandarma ve karayolu ekipleri herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için yol üzerinde yoğun çalışma sürdürüyor. Jandarma timleri Çamlıyayla'ya gelecek olan sürücülerin araçlarında zincir bulundurmalarını ve tüm yol tedbirlerini almalarını istedi.


Çamlıyayla yolu kardan kapandı

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Tarsus, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title