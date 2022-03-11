Çamlıyayla'da toprak kaymasından zarar gören alana düzeltme ve dolgu yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çamlıyayla'da toprak kaymasından zarar gören alana düzeltme ve dolgu yapıldı

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
 - Güncelleme:
Çamlıyayla'da toprak kaymasından zarar gören alana düzeltme ve dolgu yapıldı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan toprak kaymasından zarar gören alana Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri düzeltme ve dolgu işlemi yaptı.

ÇAMLIYAYLA, MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde sağanak nedeniyle oluşan toprak kaymasından zarar gören alana Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri düzeltme ve dolgu işlemi yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede sağanak nedeniyle oluşan olumsuzlukları asgariye indirmek için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Ergene Mahallesi'nde yağışlar nedeniyle toprak kayması meydana gelen alanda iş makinalarıyla düzeltme ve dolgu işlemi gerçekleştirdi.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çamlıyayla, Mersin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title