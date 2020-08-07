Çamlıyayla'da Kovid-19 denetimi Çamlıyayla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki işletmeler denetlendi.

Çamlıyayla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki işletmeler denetlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçedeki market, manav, toplu taşıma araçları, taksi durakları, fırınlar ve kahvehanelerde kontroller gerçekleştirildi.

Kaymakam Resul Yıldırım'ın da katıldığı denetimde, esnaf ve vatandaşa Kovid-19 salgınına ilişkin uyarılar yapıldı.

Kaynak: AA