Çamlıyayla'da Kovid-19 denetimi
Çamlıyayla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki işletmeler denetlendi.
07.08.2020 15:59 | Son Güncelleme: 07.08.2020 16:59
Çamlıyayla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki işletmeler denetlendi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçedeki market, manav, toplu taşıma araçları, taksi durakları, fırınlar ve kahvehanelerde kontroller gerçekleştirildi.
Kaymakam Resul Yıldırım'ın da katıldığı denetimde, esnaf ve vatandaşa Kovid-19 salgınına ilişkin uyarılar yapıldı.
Kaynak: AA