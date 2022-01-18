Çamlıyayla'da kar nedeniyle kapanan yollar açılıyor - Haberler
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Çamlıyayla'da kar nedeniyle kapanan yollar açılıyor

Çamlıyayla'da kar nedeniyle kapanan yollar açılıyor
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda temizlik çalışması yapıldı.

ÇAMLIYAYLA, MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda temizlik çalışması yapıldı.

İlçenin yüksek kesimlerinde başlayan kar etkisini artırırken belediyeye ait ekipler de önlem aldı.

Ekipler, Yıldız, Ergene, Körmenlik, Sebil, Cumayakası, Kesecik mahallelerinde kapanan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ekiplerin bölgede herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için çalışması devam ediyor.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri

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