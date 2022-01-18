Çamlıyayla'da kar nedeniyle kapanan yollar açılıyor

ÇAMLIYAYLA, MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda temizlik çalışması yapıldı.

İlçenin yüksek kesimlerinde başlayan kar etkisini artırırken belediyeye ait ekipler de önlem aldı.

Ekipler, Yıldız, Ergene, Körmenlik, Sebil, Cumayakası, Kesecik mahallelerinde kapanan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Ekiplerin bölgede herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için çalışması devam ediyor.