Çamlıyayla'da kadınlara hamur yoğurma makinesi verildi
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Çamlıyayla'da kadınlara hamur yoğurma makinesi verildi

Çamlıyayla'da kadınlara hamur yoğurma makinesi verildi
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesince Çamlıyayla ilçesindeki kadınlara hamur yoğurma makinesi hediye edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince Çamlıyayla ilçesindeki kadınlara hamur yoğurma makinesi hediye edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin destek projeleri kapsamında en çok talep edilen ürün olan hamur yoğuma makineleri dağıtılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Çamlıyayla ilçesi Sebil Mahallesindeki kadınlara hamur yoğurma makinesi teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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