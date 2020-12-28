Çamlıyayla'da fidan yetiştirme alanları incelendi

Mersin'in Çamlıyayla ilçesindeki fidan yetiştirme sahasında inceleme yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı ve MHP İlçe Başkanı Ali Rıza Genç, fidan yetiştirme sahasını ziyaret etti.

Ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi alan Tepebağlı ve Genç, alanda incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt