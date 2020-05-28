Çamlıyayla'da ev yangını Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde ahşap evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde ahşap evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çayırekinliği Mahallesi Çiğdem Sokakta yer alan E.B.'ye ait 2 katlı ahşap evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler eski yapı evin büyük bölümünü sardı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler söndürüldü. Maddi hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA