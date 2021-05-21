Çamlıyayla'da erkenci şeftali hasadı başladı
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Çamlıyayla'da erkenci şeftali hasadı başladı

Çamlıyayla'da erkenci şeftali hasadı başladı
Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde erkenci şeftali hasadı başladı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde erkenci şeftali hasadı başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Yıldız, ilçede 3 bin dekarda üretilen şeftalide bu yıl yaklaşık 20 bin ton rekolte beklendiğini bildirdi.

İlçede erkenci, orta erkenci ve yarma olmak üzere 3 çeşit şeftali yetiştirildiğini belirten Yıldız, kaliteli üretilen şeftalinin iç ve dış pazarda rağbet gördüğünü ifade etti.

Şeftalinin kalitesine göre kilogramının 5-8 liradan alıcı bulduğunu anlatan Yıldız, üreticinin pazar bulmakta güçlük çekmediğini sözlerine ekledi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan

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