Çamlıyayla'da erkenci şeftali hasadı başladı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde erkenci şeftali hasadı başladı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde erkenci şeftali hasadı başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Yıldız, ilçede 3 bin dekarda üretilen şeftalide bu yıl yaklaşık 20 bin ton rekolte beklendiğini bildirdi.

İlçede erkenci, orta erkenci ve yarma olmak üzere 3 çeşit şeftali yetiştirildiğini belirten Yıldız, kaliteli üretilen şeftalinin iç ve dış pazarda rağbet gördüğünü ifade etti.

Şeftalinin kalitesine göre kilogramının 5-8 liradan alıcı bulduğunu anlatan Yıldız, üreticinin pazar bulmakta güçlük çekmediğini sözlerine ekledi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan