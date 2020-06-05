Çamlıyayla'da cami inşaatı temel atma töreni
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde inşaatı süren caminin minaresi için temel atma töreni düzenlendi.
05.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:21
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde inşaatı süren caminin minaresi için temel atma töreni düzenlendi.
Çamlıyayla Kaymakamı Resul Yıldırım ve İlçe Jandarma Komutanı Selçuk Özdemir, Korucak Mahallesi'nde yapımı süren caminin minaresi için temel atma törenine katıldı.
Korucak Camisi inşaat alanını inceleyen Yıldırım, ekiplerden bilgi alıp çalışmalarda gönüllü yer alan vatandaşlara teşekkür etti.
Kaynak: AA