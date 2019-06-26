Çamlıktepe'deki sele ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran'da meydana gelen selin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Trabzon'un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran tarihinde aşırı yağışlar sonrası meydana gelen selin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Selin meydana geldiği anda Çamlıktepe İlkokulu'nda bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedilen görüntülerde bir iş makinesinin selin tam ortasında kaldığı görülüyor. Selin yaşandığı 18 Haziran tarihinden bu yana 8 kişinin hayatını kaybettiği ve selde sürüklenerek kaybolan 2 kişinin ise hala arandığı felaketin ortaya çıkan yeni görüntüleri selin büyüklüğü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA