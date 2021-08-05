Çamlık Spor Kadın Futbol Takımı Yetkilileri Kaymakamımızı Ziyaret Etti.
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Çamlık Spor Kadın Futbol Takımı Yetkilileri Kaymakamımızı Ziyaret Etti.

Çamlık Spor Kadın Futbol Takımı Yetkilileri Kaymakamımızı Ziyaret Etti.
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Çamlık Spor Kadın Futbol Takımı Yetkilileri Kaymakamımızı Ziyaret Etti. 2021 Buca Ege Kız Futbolu Bahar Turnuvası 2. si Çamlık Spor Kadın Futbol Takımı teknik sorumlusu Nazmi Yener GÖZMENER ve beraberindekiler kazandıkları 2. lik Kupası ile Kaymakamımız Sayın Ekrem İNCİ'Yİ makamında ziyaret etti. Ziyarette Teknik Sorumlu Nazmi Yener GÖZMENER, Sayın Kaymakamımıza Çamlık Spor Kadın Futbol Takımına yaptığı katkılardan dolayı Plaket verdi. Sayın Kaymakamımız da başarılarından dolayı teknik heyet ve sporcuları tebrik etti.

Kaynak: Habermetre

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