Çamlık Spor Kadın Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Nazmi Yener GÖZMENER ve beraberindeki Milli Sporcular Kaymakamımızı Ziyaret Etti.

Çamlık Spor Kadın Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Nazmi Yener GÖZMENER ve beraberindeki Milli Sporcular Kaymakamımızı Ziyaret Etti. Kaymakamımız Sayın Ekrem İNCİÇamlık Spor Kadın Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Nazmi Yener GÖZMENER, Çamlık Spor Kadın Futbol Takımı alt yapısında yetişen ve Milli Takıma seçilen Arife Kübra GÖZMENER ve Kübra Cemre USTAOĞLU'NUN Ziyaretlerini makamında kabul etti. Antrenör Nazmi Yener GÖZMENER, Sayın Kaymakamımıza Çamlık Spor Kadın Futbol takımına verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti. Sayın Kaymakamımız da başarılı sporculara başarılarından dolayı tebrik edip kendilerine hediyeler verdi.

Kaynak: Habermetre