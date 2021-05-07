Çamlık Köyü Aile Sağlığı Merkezi inşaatı tamamlandı
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Çamlık Köyü Aile Sağlığı Merkezi inşaatı tamamlandı

Çamlık Köyü Aile Sağlığı Merkezi inşaatı tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İl Özel İdaresi tarafından 2021 yılı için belirlenen çalışma planı kapsamında Çamlık Köyü Aile Sağlığı Merkezi'nin inşaatı tamamlandı.

İl Özel İdaresi tarafından 2021 yılı için belirlenen çalışma planı kapsamında Çamlık Köyü Aile Sağlığı Merkezi'nin inşaatı tamamlandı.

Burdur İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından Çamlık Köyü'nde başlanan Aile Sağlığı Merkezi'nin inşaatı tamamlandı. 275 m2 kapalı alana sahip Çamlık Köyü Aile Sağlığı Merkezi inşaatı, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

Çamlık Köyü Aile Sağlığı Merkezinin kullanacak vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Burdur Valisi Ali Arslantaş, yatırıma alınma sürecinden, ihale ve yapımının tamamlanma sürecine kadar katkısı bulunan herkese teşekkür etti. - BURDUR

Çamlık Köyü Aile Sağlığı Merkezi inşaatı tamamlandı
Çamlık Köyü Aile Sağlığı Merkezi inşaatı tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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