Çamlık alanda çıkan yangın söndürüldü Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki çamlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki çamlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aygören Mahallesi'ndeki bulunan çamlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evlere de yakın bir bölgede bulunan alevlere müdahale eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

Yangında 1 dönümlük alanda hasar oluştu.

Kaynak: AA