Çamlıhemşin yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı
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Çamlıhemşin yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

23.12.2020 23:42 | Son Güncelleme: 23.12.2020 23:46
Çamlıhemşin yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Rize'de Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu şiddetli yağıştan ötürü meydana gelen heyelandan nedeniyle trafiğe kapandı.

Rize'de Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu şiddetli yağıştan ötürü meydana gelen heyelandan nedeniyle trafiğe kapandı.

Rize'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle Ardeşen-Çamlıhemşin karayolunun 5. kilometresinde heyelan meydana gelirken yol trafiğe kapandı. Çamlıhemşin ve Ardeşen İlçe Özel İdaresi ekipleri trafiğe kapanan yolun yeniden açılması için çalışma başlattı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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