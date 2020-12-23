Çamlıhemşin yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı
23.12.2020 23:42 | Son Güncelleme: 23.12.2020 23:46
Rize'de Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu şiddetli yağıştan ötürü meydana gelen heyelandan nedeniyle trafiğe kapandı.
Rize'de Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu şiddetli yağıştan ötürü meydana gelen heyelandan nedeniyle trafiğe kapandı.
Rize'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle Ardeşen-Çamlıhemşin karayolunun 5. kilometresinde heyelan meydana gelirken yol trafiğe kapandı. Çamlıhemşin ve Ardeşen İlçe Özel İdaresi ekipleri trafiğe kapanan yolun yeniden açılması için çalışma başlattı. - RİZE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı