Çamlıhemşin'de heyelan: Araçlar son anda kurtuldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çamlıhemşin'de heyelan: Araçlar son anda kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde heyelan meydana geldi.

ÇAMLIHEMŞİN, RİZE (İHA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde heyelan meydana geldi. Olay anında bölgeden geçen araçlar kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar kameraya yansıdı.

Çamlıhemşin-Ardeşen yolu üzerinde 3. kilometrede bulunan eski taş ocağında heyelan meydana geldi. Heyelan büyük kaya parçaları ağaçları da beraberinde getirdi. Heyelan sırasında yoldan geçen araçlar son anda kaya parçalarının altında kalmaktan kurtuldu. O anlar ise bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Çamlıhemşin'de heyelan: Araçlar son anda kurtuldu

Çamlıhemşin'de heyelan: Araçlar son anda kurtuldu

Çamlıhemşin'de heyelan: Araçlar son anda kurtuldu

Çamlıhemşin'de heyelan: Araçlar son anda kurtuldu
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Tanem Sivar Şevval Şahin
Spor Mustafa Denizli Abdullah Avcı Fatih Terim Şenol Güneş Lionel Messi
Tüm Haberler Amelia Hamlin Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Murat Kurum Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çamlıhemşin'de heyelan: Araçlar son anda kurtuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 19:40:54. #1.12#